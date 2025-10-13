ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR
Yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 15 kişilik komisyonda belirlenecek:
-
İşçi tarafı: TÜRK-İŞ (5 üye)
-
İşveren tarafı: TİSK (5 üye)
-
Hükümet temsilcileri: 5 üye (hakem konumunda)
Belirlemede şu kriterler dikkate alınacak:
-
Enflasyon verileri
-
TÜİK geçim endeksleri
-
Bütçe dengeleri
-
İstihdam yapısı ve piyasa şartları
SON 10 YILDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞLAR
-
2015: 949 TL (net)
-
2022: 5.500 TL
-
2023: 11.402 TL
-
2024: 17.002 TL
-
2025: 22.104 TL (%30 zamla)
Artışlar özellikle 2022 sonrası hız kazandı.
2026 ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
OVP’ye göre 2025 yıl sonu enflasyon tahmini: %28,5
Bu oran baz alınırsa:
-
Brüt: 33.417 TL
-
Net: 28.403 TL
Ancak son yıllarda 5-10 puanlık ek zam yapıldığı için zam oranının %40’a kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.
2026 İÇİN 6 ASGARİ ÜCRET SENARYOSU
Mevcut asgari ücret:
-
Brüt: 26.005 TL
-
Net: 22.104 TL
Olası zamlara göre yeni ücret tahminleri:
|Zam Oranı
|Brüt Ücret
|Net Ücret
|%28,5
|33.417 TL
|28.403 TL
|%30
|33.807 TL
|28.736 TL
|%35
|35.107 TL
|29.841 TL
|%40
|36.407 TL
|30.946 TL
|%50
|39.008 TL
|33.156 TL
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR
Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık veriler şöyle oluştu:
-
SSK-Bağ-Kur emeklisi: %7,5 zam
-
Memur ve memur emeklisi: %13,64 zam
Taban maaşlar:
-
SSK/Bağ-Kur: 18.147 TL
-
Memur: 58.392 TL
-
Memur emeklisi: 26.764 TL
Asgari ücret zammı, refah payı hesaplamalarını da etkileyecek.
KRİTİK TARİHLER
-
1 Aralık 2025: Komisyon toplantıları başlıyor
-
Aralık sonu: Zam oranı netleşecek
-
3 Ocak 2026: TÜİK enflasyon verisi açıklanacak