ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 15 kişilik komisyonda belirlenecek:

  • İşçi tarafı: TÜRK-İŞ (5 üye)

  • İşveren tarafı: TİSK (5 üye)

  • Hükümet temsilcileri: 5 üye (hakem konumunda)

Belirlemede şu kriterler dikkate alınacak:

SON 10 YILDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞLAR

  • 2015: 949 TL (net)

  • 2022: 5.500 TL

  • 2023: 11.402 TL

  • 2024: 17.002 TL

  • 2025: 22.104 TL (%30 zamla)

Artışlar özellikle 2022 sonrası hız kazandı.

2026 ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

OVP’ye göre 2025 yıl sonu enflasyon tahmini: %28,5

Bu oran baz alınırsa:

  • Brüt: 33.417 TL

  • Net: 28.403 TL

Ancak son yıllarda 5-10 puanlık ek zam yapıldığı için zam oranının %40’a kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

2026 İÇİN 6 ASGARİ ÜCRET SENARYOSU

Mevcut asgari ücret:

  • Brüt: 26.005 TL

  • Net: 22.104 TL

Olası zamlara göre yeni ücret tahminleri:

Zam Oranı Brüt Ücret Net Ücret
%28,5 33.417 TL 28.403 TL
%30 33.807 TL 28.736 TL
%35 35.107 TL 29.841 TL
%40 36.407 TL 30.946 TL
%50 39.008 TL 33.156 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık veriler şöyle oluştu:

  • SSK-Bağ-Kur emeklisi: %7,5 zam

  • Memur ve memur emeklisi: %13,64 zam

Taban maaşlar:

  • SSK/Bağ-Kur: 18.147 TL

  • Memur: 58.392 TL

  • Memur emeklisi: 26.764 TL

Asgari ücret zammı, refah payı hesaplamalarını da etkileyecek.

KRİTİK TARİHLER

  • 1 Aralık 2025: Komisyon toplantıları başlıyor

  • Aralık sonu: Zam oranı netleşecek

  • 3 Ocak 2026: TÜİK enflasyon verisi açıklanacak