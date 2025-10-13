ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Yeni asgari ücret, her yıl olduğu gibi 15 kişilik komisyonda belirlenecek:

İşçi tarafı: TÜRK-İŞ (5 üye)

İşveren tarafı: TİSK (5 üye)

Hükümet temsilcileri: 5 üye (hakem konumunda)

Belirlemede şu kriterler dikkate alınacak:

Enflasyon verileri

TÜİK geçim endeksleri

İstihdam yapısı ve piyasa şartları

SON 10 YILDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞLAR

2015: 949 TL (net)

2022: 5.500 TL

2023: 11.402 TL

2024: 17.002 TL

2025: 22.104 TL (%30 zamla)

Artışlar özellikle 2022 sonrası hız kazandı.

2026 ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

OVP’ye göre 2025 yıl sonu enflasyon tahmini: %28,5

Bu oran baz alınırsa:

Brüt: 33.417 TL

Net: 28.403 TL

Ancak son yıllarda 5-10 puanlık ek zam yapıldığı için zam oranının %40’a kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

2026 İÇİN 6 ASGARİ ÜCRET SENARYOSU

Mevcut asgari ücret:

Brüt: 26.005 TL

Net: 22.104 TL

Olası zamlara göre yeni ücret tahminleri:

Zam Oranı Brüt Ücret Net Ücret %28,5 33.417 TL 28.403 TL %30 33.807 TL 28.736 TL %35 35.107 TL 29.841 TL %40 36.407 TL 30.946 TL %50 39.008 TL 33.156 TL

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık veriler şöyle oluştu:

SSK-Bağ-Kur emeklisi: %7,5 zam

Memur ve memur emeklisi: %13,64 zam

Taban maaşlar:

SSK/Bağ-Kur: 18.147 TL

Memur: 58.392 TL

Memur emeklisi: 26.764 TL

Asgari ücret zammı, refah payı hesaplamalarını da etkileyecek.

KRİTİK TARİHLER