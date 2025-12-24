Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını da yaparak 2026 yılı asgari ücrete ilişin rakamı paylaştı.
Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinde geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücretin belli olmasıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret kalemi de değişti.
Asgari Ücret Artışı Kimleri Etkiliyor?
Yeni asgari ücret;
-
Sosyal yardımlar
-
İşsizlik maaşı
-
Kıdem ve ihbar tazminatı
-
65 yaş aylığı
-
Engelli maaşı
-
GSS primleri
-
Doğum ve askerlik borçlanması
-
Stajyer ve kalfa ücretleri
başta olmak üzere 100’e yakın ödeme ve sınırı doğrudan etkiliyor.
İşte Asgari Ücrete Yapılan Zam ile Değişecek Ödeme ve Ücretler:
65 Yaş Aylığı
Asgari ücret artışıyla birlikte gelir testi limitleri yükseldi.
-
Eski 65 yaş aylığı: 5.390 TL
-
Yeni tutar: yaklaşık 6.845 TL
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?
İşsizlik maaşı, son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor.
-
Eski en düşük: 10.323 TL
-
Yeni en düşük: 13.212 TL
-
Yeni en yüksek: 26.424 TL
-
Damga vergisi sonrası: 26.280 TL
Kıdem Tazminatı Tabanı Yükseldi
Asgari ücret artışıyla kıdem tazminatının tabanı da yükseldi.
-
2025 tabanı: 25.808 TL
-
2026 tabanı: 33.030 TL
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammıyla netleşecek.
İhbar Tazminatında Yeni Rakamlar
Yüzde 27’lik artış sonrası ihbar tazminatları şu şekilde güncellendi:
-
0–6 ay: 12.983 TL
-
6 ay – 1,5 yıl: 25.966 TL
-
1,5 – 3 yıl: 38.951 TL
-
3 yıl üzeri: 51.934 TL
Doğum İzni Rapor Parası Arttı
112 günlük doğum izni rapor ödemesi:
-
Eski: 64.724 TL
-
Yeni: yaklaşık 84.788 TL
Günlük Rapor Parası Ne Kadar Oldu?
Asgari ücretli çalışanlar için;
-
Ayakta tedavi: 577 TL → 732 TL
-
Yatarak tedavi: 433 TL → 550 TL
Yarı Zamanlı Çalışan Annelere Daha Fazla Destek
İŞKUR tarafından ödenen yarı zamanlı çalışma ödeneği:
-
Eski: 12.904 TL
-
Yeni: 16.388 TL
İşverenin ödediği yarım maaş da aynı oranda arttı.
Stajyer ve Kalfa Ücretleri Güncellendi
Yüzde 27 zam sonrası:
-
Stajyer (küçük işletme): 4.210 TL
-
Stajyer (büyük işletme): artışlı ödeme
-
Kalfalık ücreti: 14.036 TL
Askerlik ve Doğum Borçlanması Arttı
Yeni asgari ücretle birlikte;
-
Günlük borçlanma: 352 TL
-
Aylık: 10.560 TL
Dul ve Yetim Maaşlarında Yeni Hesap
Memur maaş zammına göre;
-
%75 oran: 14.733 TL
-
%50 oran: 9.830 TL
-
%25 oran: 4.915 TL
Engelli Aylıkları Ne Kadar Oldu?
-
%40–69 engel: 5.525 – 5.950 TL
-
%70 ve üzeri: 8.320 – 8.960 TL
-
Engelli yakını aylığı: 5.525 – 5.950 TL
GSS Primleri Rekor Seviyeye Çıktı
Genel Sağlık Sigortası (GSS):
-
Aylık: 1.981 TL
-
Yıllık: 23.851 TL
BES Kesintisi ve İsteğe Bağlı Sigorta
-
BES kesintisi: 990,79 TL
-
İsteğe bağlı sigorta:
-
En düşük: 10.900 TL
-
En yüksek: 98.100 TL
-
Bağ-Kur Primleri Güncellendi
-
Esnaf: 9.680 TL
-
Çiftçi: 9.950 TL