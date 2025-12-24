Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını da yaparak 2026 yılı asgari ücrete ilişin rakamı paylaştı.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinde geçerli olacak asgari ücretin net 28 bin 75 lira, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücretin belli olmasıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret kalemi de değişti.

Asgari Ücret Artışı Kimleri Etkiliyor?

Yeni asgari ücret;

Sosyal yardımlar

İşsizlik maaşı

Kıdem ve ihbar tazminatı

65 yaş aylığı

Engelli maaşı

GSS primleri

Doğum ve askerlik borçlanması

Stajyer ve kalfa ücretleri

başta olmak üzere 100’e yakın ödeme ve sınırı doğrudan etkiliyor.

İşte Asgari Ücrete Yapılan Zam ile Değişecek Ödeme ve Ücretler:

65 Yaş Aylığı

Asgari ücret artışıyla birlikte gelir testi limitleri yükseldi.

Eski 65 yaş aylığı: 5.390 TL

Yeni tutar: yaklaşık 6.845 TL

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

İşsizlik maaşı, son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor.

Eski en düşük: 10.323 TL

Yeni en düşük: 13.212 TL

Yeni en yüksek: 26.424 TL

Damga vergisi sonrası: 26.280 TL

Kıdem Tazminatı Tabanı Yükseldi

Asgari ücret artışıyla kıdem tazminatının tabanı da yükseldi.

2025 tabanı: 25.808 TL

2026 tabanı: 33.030 TL

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammıyla netleşecek.

İhbar Tazminatında Yeni Rakamlar

Yüzde 27’lik artış sonrası ihbar tazminatları şu şekilde güncellendi:

0–6 ay: 12.983 TL

6 ay – 1,5 yıl: 25.966 TL

1,5 – 3 yıl: 38.951 TL

3 yıl üzeri: 51.934 TL

Doğum İzni Rapor Parası Arttı

112 günlük doğum izni rapor ödemesi:

Eski: 64.724 TL

Yeni: yaklaşık 84.788 TL

Günlük Rapor Parası Ne Kadar Oldu?

Asgari ücretli çalışanlar için;

Ayakta tedavi: 577 TL → 732 TL

Yatarak tedavi: 433 TL → 550 TL

Yarı Zamanlı Çalışan Annelere Daha Fazla Destek

İŞKUR tarafından ödenen yarı zamanlı çalışma ödeneği:

Eski: 12.904 TL Şırnak'ta iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Yeni: 16.388 TL

İşverenin ödediği yarım maaş da aynı oranda arttı.

Stajyer ve Kalfa Ücretleri Güncellendi

Yüzde 27 zam sonrası:

Stajyer (küçük işletme): 4.210 TL

Stajyer (büyük işletme): artışlı ödeme

Kalfalık ücreti: 14.036 TL

Askerlik ve Doğum Borçlanması Arttı

Yeni asgari ücretle birlikte;

Günlük borçlanma: 352 TL

Aylık: 10.560 TL

Dul ve Yetim Maaşlarında Yeni Hesap

Memur maaş zammına göre;

%75 oran: 14.733 TL

%50 oran: 9.830 TL

%25 oran: 4.915 TL

Engelli Aylıkları Ne Kadar Oldu?

%40–69 engel: 5.525 – 5.950 TL

%70 ve üzeri: 8.320 – 8.960 TL

Engelli yakını aylığı: 5.525 – 5.950 TL

GSS Primleri Rekor Seviyeye Çıktı

Genel Sağlık Sigortası (GSS):

Aylık: 1.981 TL

Yıllık: 23.851 TL

BES Kesintisi ve İsteğe Bağlı Sigorta

BES kesintisi: 990,79 TL

İsteğe bağlı sigorta: En düşük: 10.900 TL En yüksek: 98.100 TL



Bağ-Kur Primleri Güncellendi