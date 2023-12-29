Daima spor ve sporcunun yanında olan, amatör spor kulüplerine desteğini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öncülüğünde hayata geçirilen Kahramanmaraş Modeli, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulüpleri tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olan ve başarıyı ödüllendiren Kahramanmaraş Modeli’yle amatör spor kulüplerine 2021 – 2022 sezonunda 1 Milyon TL, 2022 – 2023 sezonunda ise 1,5 Milyon TL nakdi destek sağlandı. 2023 – 2024 sezonunda ise amatör spor kulüplerine toplam 2 Milyon TL’lik nakdi destekte bulunulacak.

Amatör Spor Kulüpleri İçin Son Derece Önemli Destek

Sağlanan nakdi desteklerin amatör spor kulüpleri için önemine değinerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde oluşturulan ve başarıyı ödüllendiren bir sistem olan Kahramanmaraş Modeli, amatör spor kulüplerimiz için son derece önemli bir destek. 2023 – 2024 sezonunda amatör spor kulüplerimiz için ayrılan bütçenin bugün bir kısmı federasyonumuza aktarıldı. Yaklaşık 37 amatör spor kulübümüz ve ilimizi ulusalda temsil eden 12 kulübümüze toplam 760 bin TL’lik nakdi yardım sağlandı. Bu miktarı kulüplerimize başarıları ölçütünde dağıtacağız. Federasyonumuz ve amatör spor kulüplerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

