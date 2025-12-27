6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerle ağır yıkım yaşayan kentler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde yürütülen kapsamlı çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı. Deprem bölgesinde hayata geçirilen “Asrın İnşa Seferberliği”nde tarihi bir eşik aşıldı.

Bugün Hatay’da düzenlenecek törenle, deprem sonrası inşa edilen 455 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek. Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre, seferberlik kapsamında

367 bin 995 konut ,

, 65 bin 672 köy evi ve

ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere

olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlandı.

İşte il il inşa edilen ev ve iş yerleri:

Hatay: En ağır yıkımın yaşandığı illerden Hatay’da 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeriyle toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm inşa edildi.

Kahramanmaraş’ta ise 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri tamamlanarak toplam bağımsız bölüme ulaşıldı. Malatya: 79 bin 660

79 bin 660 ​​​​ Adıyaman’da 43 bin 366

43 bin 366 Gaziantep’te 12 bin 557

12 bin 557 Adana’da 12 bin 73

12 bin 73 Şanlıurfa’da 13 bin 429

13 bin 429 Diyarbakır’da 17 bin 206

17 bin 206 Elazığ’da 14 bin 894

14 bin 894 Kilis’te 2 bin 569

2 bin 569 Tunceli’de 298 ve

298 ve Bingöl’de 89 bağımsız bölüm depremzedelere kazandırıldı.

Deprem bölgesinde yürütülen bu kapsamlı yeniden inşa çalışmalarıyla yalnızca konutlar değil, iş yerleri ve köy evleriyle birlikte şehirlerin sosyal ve ekonomik hayatı da yeniden canlandırıldı. Bugün Hatay’da teslim edilecek anahtar, Türkiye’nin deprem sonrası toparlanma sürecinde ulaştığı en önemli kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçecek.