Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın Ankara’da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda resmî tören düzenlendi. Törenin ardından naaşlar Libya’ya gönderildi.
Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık’ta Ankara’da düşmüş, uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.
Saygı Duruşu ve Dualarla Uğurlandılar
Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve hayatını kaybedenler için dualar edildi. İsimleri tek tek okunan şehitlerin naaşları, tören mangası eşliğinde uçağa taşınarak ülkelerine uğurlandı.
Kazada yaşamını yitiren Libya heyetinin isimleri şöyle açıklandı:
-
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad,
-
Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel,
-
Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy,
-
Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi,
-
Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub.
Libya’da Askerî Tören Düzenlenecek
Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, naaşların Libya’ya gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askerî törene katılmak üzere Libya’ya hareket ettiği bildirildi.