Süper Lig'de kıyasıya mücadeleye sahne olan bir sezon daha bitti.

Sezonun şampiyonu, Konyaspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray oldu.

Ancak şampiyonluk kadar "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak." sözleriyle hatırlanan astrolog Meral Güven, gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Güven, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla ilgili sözlerinin ardından dün akşam Galatasaray'ın şampiyon olmasından sonra sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeliler yüklendi: Sosyal medyasından verdi veriştirdi

Astrolog Meral Güven paylaşımında, "Yüce Mevlam'a şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfredip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfredilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar." ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Son olarak ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güven'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Gözaltında

Soruşturma kapsamında Güven, gözaltına alındı.