Davetlilere, ilk olarak tatbikatta görev alacak uçak ve helikopterler tanıtıldı.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata Azerbaycan, Katar, Polonya, Slovakya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının kara, deniz ve hava kuvvetleri katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, Atak helikopterleri ve F-16 savaş uçakları belirlenen hedefleri imha etti.

Kaynak: TRT HABER