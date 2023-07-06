Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Adalet Sitesi'nden çıkan A.K. adlı kadın, bir iş yerinin önüne geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

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Bu sırada olay yerinden geçen bir ambulans durduruldu. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, köpeğin belediye ekiplerince götürüldüğü kaydedildi. Kulübesindeki zinciri kopardığı iddia edilen köpeğin sahibinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

"KÖPEK EN UFAK BİR ŞEYE KOŞUYOR"

Görgü tanıklarından biri, olay yerinden geçerken kendisinden yardım istendiğini belirterek, ''Kocaman kangal köpek parçalamış kadını. Ben taş atınca başka yöne kaçtı. Kadını yoldan geçen ambulansa verdik.'' diye konuştu.

Olay yerinde bulunanlardan Bahar Demir ise bu yolu her gün kullandıklarını, işe gidip geldiklerini söyledi.

"YARIN BENİ DE PARÇALAR"

Demir, yetkililere daha önce konuyla ilgili şikayette bulunduklarını kaydederek, ''Polis ve zabıtaya söylediğimiz halde ilgilenmediler. Kadını parçaladıysa yarın beni de parçalar. Şu an psikolojim bozuldu. Köpek en ufak bir şeye koşuyor'' ifadelerini kullandı.