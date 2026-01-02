İsviçre

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında bir barda çıkan yangında 40 kişinin öldüğü, çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya

Almanya'da yılbaşı gecesi iki ayrı havai fişek kazasında 18 yaşındaki 2 genç ile farklı kazalarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Lohne kentinde gece yarısı kaldırımdan yola çıkan 5 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Birkaç kişi arasında çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, iki evsiz arasında çıkan kavgada 67 yaşındaki bir adamın boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa

Yeni yıl kutlamaları sırasında ülke genelinde 800'den fazla araç yandı ve başkent Paris'te 125 kişi gözaltına alındı. Chelles'te ise 12 yaşındaki bir çocuk, havai fişeklerden yaralandı.

Yılbaşında şiddet olaylarının en çok yaşandığı Fransa'nın Strazburg kentinde ise 101 araç ateşe verildi. 30 kişinin tutuklandığı olaylarda 25 polis memuru da yaralandı.

Ayrıca, 36 yaşında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Avusturya

Avusturya'da ülke genelinde 421 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 30 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Viyana'da elinde torpil patlayan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen bir elini kaybetti.

Belçika

Yerel medyadaki haberlere göre Belçika polisi, üç farklı kentte çoğu genç 191 kişiyi yeni yıl kutlamaları sırasında gözaltına aldı.

Hollanda

Hollanda'da yaşanan olaylarda araçlar ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, polisle çatışmalar yaşandığı ve 250 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Haberde, havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polonya

Polonya'da polisin yılbaşı gecesi 15 binden fazla olaya müdahale ettiği ifade edilirken, 333 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.