Uzay aracının arkasındaki şirket olan Intuitive Machines, uçuş kontrol mühendislerinin salı günü Odysseus ile temasını kaybetmeyi ve yan inişten beş gün sonra görevi yarıda kesmeyi beklediklerini söyledi.

Şirketin ve en büyük müşterisi NASA'nın önceki tahminlerine göre yedi ila 10 gün görev yapacak olan Odysseus'un ömrünün kısalması sonucunda ne kadar bilimsel verinin kaybolabileceği henüz bilinmiyor. .

Şirketin görevin erken sona ermesine ilişkin tahmini, inişinden önce uzay aracının lazer güdümlü telemetrelerinin uçuş sırasında arızalanmasına yol açan kısayolların test edilmesi ve insan hatasıyla ilgili yeni ayrıntıların ortaya çıkmasıyla geldi.

Bir Intuitive Machines yetkilisi, telemetrelerin kaybının şirketin, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Odysseus'un uçuş öncesi kontrolleri sırasında zamandan ve paradan tasarruf etmek için lazer sisteminin fırlatma öncesi test ateşlemesinden vazgeçme kararından kaynaklandığını söyledi.

Her durumda, Odysseus'un yan duruşu, güneş panellerinin pillerini şarj etmek için gerekli olan güneş ışığına maruz kalma oranını önemli ölçüde sınırladı.

Ayrıca şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, antenlerinden ikisinin yere doğru yönlendirildiğini ve iniş aracıyla iletişimi engellediğini söyledi.

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.