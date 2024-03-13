Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde evli ve 4 çocuk babası Hakkı Eğe, ramazan dolayısıyla mahallede davulunu çalıp mahalleliyi sahura kaldırdıktan sonra evine döndü.

Pazarcılık da yapan Eğe, at arabası ile sebze haline giderken E.G. yönetimindeki hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Hastanede can verdi

Hakkı Eğe, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan bütün müdahalelere rağmen Eğe, hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen E.G. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşananlar kamerada

Hafif ticari aracın at arabasına çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile at arabasının ve Eğe'nin yola savrulması, araçtan inen iki kişinin kaza yerine gelerek tekrar araca doğru koşturması yer alıyor.