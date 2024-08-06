Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Bulvarı’nda kanalizasyon hattında meydana gelen arızaya KASKİ ekiplerince hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilerek olası aksamaların önüne geçildi.

6 Şubat depremlerinin ardından daha dayanıklı ve modern altyapı noktasında şehir genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezinin en işlek arterlerinden Azerbaycan Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde kanalizasyon hattında meydana gelen arızaya anında müdahale ederek olası aksamaların önüne geçti. Ekiplerce yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, şebeke hattındaki tahribat onarıldı. Arterde gerçekleştirilecek dolgu ve yenilemelerin ardından Azerbaycan Bulvarı trafiğe açılacak.