Bafra’da Baba-Oğul Tartışması Kavgaya Dönüştü
Samsun’un Bafra ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi 604. Sokak’ta Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında tartışma çıktı.
Baba Oğlunu Bıçakla Yaraladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre K., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli Baba Gözaltına Alındı
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Yalçın K.’yı Cumhuriyet Meydanı’nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.