Bafra’da Baba-Oğul Tartışması Kavgaya Dönüştü

Samsun’un Bafra ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi 604. Sokak’ta Yalçın K. (63) ile oğlu Emre K. (33) arasında tartışma çıktı.

Vlcsnap 2025 08 21 00H37M18S116

Baba Oğlunu Bıçakla Yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Vlcsnap 2025 08 21 00H37M03S274

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre K., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AJet’ten Avrupa Uçak Bileti Kampanyası Başladı!
AJet’ten Avrupa Uçak Bileti Kampanyası Başladı!
İçeriği Görüntüle

Vlcsnap 2025 08 21 00H36M58S259

Şüpheli Baba Gözaltına Alındı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Yalçın K.’yı Cumhuriyet Meydanı’nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.