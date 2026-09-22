Aydın'ın Germencik ilçesinde, vatandaşları konut, arsa ve araç satışı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen organize bir şebeke, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Çok Sayıda Evrak ve Dijital Materyale El Konuldu

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında suç şebekesiyle bağlantılı olduğu öne 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, evrak ve dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Vurgun Yöntemleri "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtti

Soruşturma dosyasında şüphelilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemleri de gün yüzüne çıktı. İddialara göre şebeke üyeleri:

Piyasa değerinin üzerinde araç alımı yaparak karşılıksız çek verdi.

Aynı konut ve arsaları birden fazla farklı kişiye satarak mükerrer satış yaptı.

Mağdurlara konut satışı gerçekleştirilmesine rağmen tapu devrini ve teslimini kasıtlı olarak yapmadı.

Baba ve Oğlu Cezaevine Gönderildi

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. ve oğlu M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, adli kontrolle serbest bırakılan 5 şüphelinin tutuklanması istemiyle Başsavcılık tarafından karara itiraz edildiği öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.