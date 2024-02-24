Bursa'nın İznik ilçesinde babasının iş yerine gelen E.Y. (37) bilinmeyen bir sebeple iş yerini ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler soğuk hava deposundaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

65d8f3ad05a35214__w1200xh679
Elinden ve yüzünden yaralandı

Yangında E.Y.'nin elinde ve yüzünde yanık oluştu.

Başkan Adayı Hanifi Toptaş Gönüllere Dokunuyor Başkan Adayı Hanifi Toptaş Gönüllere Dokunuyor

E.Y. olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinde hasara sebep olan yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

65d8f3aaef1b6611__w1200xh679

Kaynak: Haber Merkezi