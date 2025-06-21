Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Hatice Kübra Topaktaş, erkek egemen mobilya sektöründe genç yaşına rağmen azmiyle öne çıkıyor. Beş yıl önce mobilya ustası babası Fahri Topaktaş’ın yanında işe başlayan Kübra, zamanla işin her aşamasına hâkim hale geldi.

Pandemi döneminde henüz 14 yaşındayken sanayiyle tanışan Hatice Kübra, ilk başlarda mesleği sevmediğini ancak zamanla işin inceliklerini öğrendikçe ve sosyalleştikçe mesleğe tutkuyla bağlandığını anlattı. “Babam çalıştıracak eleman bulamayınca yanında ben başladım. Zamanla hem mesleği hem sanayiyi sevdim. Şimdi her detayıyla ilgileniyorum,” diyen genç girişimci, ustalığını babasının desteğiyle geliştirdiğini belirtti.

Sanayide ilk dönemlerde çevresinden “üç gün çalışır, beş gün bırakır” gibi önyargılı tepkiler alsa da pes etmediğini vurgulayan Hatice Kübra, artık çevresinden destek gördüğünü söylüyor. “Özellikle kadın müşteriler, bir işin kadın eliyle yapılmasından çok memnun kalıyor,” diye ekliyor.

Montaj gibi bazı fiziksel zorlayıcı işlerin dışında hiçbir zorluk yaşamadığını belirten Topaktaş, mesleğini severek yaptığını ve kadınların her işi başarabileceğini ifade ediyor. Kadın girişimcilere de şu mesajı veriyor:

“Pes etmeyin, yıkılmayın. Aileniz yanınızdaysa her şey mümkün. Süreç zor ama zirvede durmak çok tatlı.”