MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne verdiği röportajda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin yalnızca güvenlik politikaları çerçevesinde ele alınmaması gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin iç istikrarının bölgesel gelişmeler açısından da belirleyici olduğunu ifade etti.

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır” dedi.

“İstikrarın tesis edilmesi elzem”

Ülke içinde ve bölgede istikrarın sağlanmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu belirten Bahçeli, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmaların sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Bahçeli, başta Suriye olmak üzere Irak ve Lübnan gibi bölge ülkelerinde güçlü merkezi otorite, milli birlik, toprak bütünlüğü ve demokratik hukuk devletinin tesis edilmesinin Türk barışının hedefleri arasında olduğunu belirtti.

“İllegal silahlı yapılar ortadan kaldırılmalı”

Terörün ve şiddetin bölgesel istikrarın önündeki en önemli tehditlerden biri olduğunu ifade eden Bahçeli, “Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Terör, şiddet ve vandalizmin bulunduğu bir ortamda demokratik kültürün gelişmesinin mümkün olmayacağını belirten Bahçeli, aynı zamanda bu durumun devlet kurumsallığını da zayıflatacağına dikkat çekti.

“Şiddetin bütünüyle bitirilmesi hedefleniyor”

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca dağdaki terörist unsurların ortadan kaldırılmasıyla sınırlı olmadığını belirtti.

Bu kapsamda radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların tasfiyesiyle birlikte şiddetin bütünüyle sona erdirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

“Gelecek Türk asırlarının müjdesidir”

MHP lideri Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı öneme de değindi.

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun kardeşlik ve dayanışmanın istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları, “Terörsüz Türkiye” sürecinin güvenlik boyutunun yanı sıra ekonomik, diplomatik ve bölgesel sonuçları açısından da değerlendirilmesi gerektiğine yönelik mesaj olarak öne çıktı.