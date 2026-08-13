Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, aralarında lider konumundaki isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonun merkezinde yer alan ve kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Alihan Kuriş, hakkındaki mali suç iddiaları ve yürütülen soruşturma süreçleriyle gündeme geldi.

Soruşturmanın odağında yer alan yapılanmanın dini veya sosyal faaliyet alanlarından ziyade, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı örgütlü mali suçlar kapsamında incelendiği belirtiliyor.

17 İlde 123 Adrese Şafak Operasyonu

Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 43'ünü doğrudan meskenler, 80'ini ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlar oluşturdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı, bazılarının yurt dışında olduğu, bazılarının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MASAK Raporu ve Mali İncelemeler

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali analizler, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. İddialara göre:

Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.

Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Para trafiğinde uluslararası bağlantıların (İsrail bağlantısı iddiaları dahil) ve yurt dışı kaynaklı transferlerin mercek altına alındığı ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında polis ekiplerince yapılan aramalarda, para dolu kasanın açtırıldığı ve kasanın her bölmesinin paralarla dolu olduğu görüldü.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Şirket Ağları ve Aynı Adreste Faaliyet Gösteren Yapılar

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Şirketlerin İstanbul, Sakarya, Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli gibi illerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Almanya'daki 70 Milyon Euroluk Yatırım Gündemde

Soruşturma süreci devam ederken, cemaatin Almanya'nın Köln şehrinde inşa ettiği devasa merkez binası da yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Yaklaşık 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve maliyetinin 70 milyon euro (yaklaşık 4 milyar 125 milyon TL) olduğu öne sürülen projenin, Avrupa'daki faaliyetlerin koordine edileceği ana merkez olarak tasarlandığı belirtildi.

Alihan Kuriş Kimdir?

Kamuoyunda genellikle Süleymancılar Cemaati'nin lideri olarak tanınan Alihan Kuriş, aynı zamanda yüksek mimar ve iş insanı kimliğiyle biliniyor. Son dönemde hakkında başlatılan adli soruşturmalar ve operasyonlarla birlikte internet arama motorlarında en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Alihan Kuriş Kaç Yaşında ve Nereli?

Doğum Tarihi: 21 Kasım 1979

Yaşı: 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Doğum Yeri: İstanbul

Ailesi: Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın aile çevresinden gelen Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası ise Mahmut Sabri Kuriş'tir. Ayrıca cemaatin eski liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun'un yeğenidir.

Mesleki Kariyeri ve Cemaat Liderliği Süreci

Eğitim ve meslek hayatında yüksek mimar olarak tanınan Alihan Kuriş, aynı zamanda çeşitli ticari faaliyetleriyle iş insanı unvanına da sahiptir. Cemaat bünyesinde inşa edilen öğrenci yurtları, eğitim kurumları ve çeşitli projelerde mimari çalışmalarda görev aldığı bilinmektedir.

Süleymancılar Cemaati'nin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından cemaat liderliği görevini üstlenmiştir. Bu süreçten sonra yönetimi devralan Kuriş, genellikle kamuoyu önüne çok çıkmayan ve medyada sınırlı bir profil çizen bir yaşam sürdürmüştür.

Neden Gözaltına Alındı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere yöneltilen iddialar arasında şunlar yer almaktadır:

Suç örgütü kurma ve yönetme,

Suç örgütüne üye olma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Ahbap Derneği Soruşturmasında Şoke Eden İddia: 44 Milyonluk Altın Kasasından İlaç ve Kitap Çıktı! İçeriği Görüntüle

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet.

Yürütülen soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması şüphelerine odaklandığı resmi makamlarca ifade edilmiştir.