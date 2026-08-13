Enflasyonla mücadele ve dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla akaryakıt piyasasında kritik bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte, motorin fiyatlarında tüketiciler, nakliyeciler ve sanayiciler üzerindeki maliyet baskısının azaltılması hedefleniyor.

Yıl Sonuna Kadar Kademeli ÖTV Artışı

Motorin ÖTV'sinde sıfırlama uygulaması geçici bir süreyle sınırlandırılırken, sonraki aylarda kontrollü ve kademeli bir geçiş takvimi uygulanacak. Buna göre, bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır TL olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.

Motorinde Eşel Mobil Sistemi Kaldırıldı

Yeni kararla birlikte motorin türü mallar bakımından eşel mobil uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Benzince ve LPG türü mallar bakımından ise mevcut sistemde bir değişiklik yapılmadı. Benzin ve LPG'de yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 25'i 30 Eylül'e kadar ÖTV'den karşılanmaya devam edecek, indirimler ise ÖTV artışı olarak yansıtılacak. Bu sistem, 1 Ekim itibarıyla tamamen sonlandırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek..