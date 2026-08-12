İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, dernek yönetim kurulunun Ocak 2026’da art arda aldığı üç kritik karar ve sonrasındaki para hareketleri inceleme altına alındı. Derneğin varlıklarının yönetimi ve işlemleriyle ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı.

44 Milyon Lira İle Başlayan Süreç: Dolara ve Altına Çevrildi

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre süreç şu şekilde işledi:

14 Ocak 2026 Tarihli İlk Karar: Derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildi. Ancak paranın doğrudan TL ile altınla alınması yerine, önce dolara çevrilmesi planlandı. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkilendirildi.

Manidar Havale Açıklaması: Dernek hesabından bir döviz bürosuna gönderilen 44 milyon liralık havalenin açıklama kısmına “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesinin yazıldığı tespit edildi. Temin edilen 1 milyon doları Haluk Levent fiziki olarak teslim aldı. Benzinde 1,50 TL Motorinde ise 5 TL Olması Beklenen Yakıt Zammı İptal Edildi! İçeriği Görüntüle

16 Ocak 2026 Tarihli Üçüncü Karar: Fiziksel olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak kuyumcudan fiziki altın satın alınması kararlaştırıldı. Altınları kuyumcudan teslim alma ve bankada tutulacak kiralık kasanın anahtarını yönetme yetkisi yine Haluk Levent’e verildi. Kayıtlara göre Levent, 1 milyon doları fiziki altına dönüştürerek teslim aldı.

Kiralık Kasadan Altın Yerine İlaç ve Kitap Çıktı

Soruşturmanın en sarsıcı noktası ise 6 Ağustos tarihinde yaşanan kasa aramasında ortaya çıktı. Derneğe ait kiralık kasa; bir polis memuru, kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığı yönetimine atanan kayyım heyetindeki iki avukatın huzurunda açıldı.

Yapılan tespitte, 44 milyon lira ile başlayıp 1 milyon dolara, ardından da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıkların kasada yerinde yeller estiği görüldü. Kiralık kasadan altınlar yerine ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap çıktığı öğrenildi.

Yargı mercileri ve kayyım heyeti, derneğe ait 44 milyon TL'nin, bu parayla temin edilen 1 milyon doların ve satın alınan fiziki altınların akıbetini aydınlatmak için kapsamlı incelemelerini sürdürüyor.