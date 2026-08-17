Türkiye’nin suç örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele aralıksız sürerken, son dönemin en dikkat çeken soruşturmalarından biri olan Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda yeni halkalar eklendi. Başkent merkezli yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden büyük bir bölümü tutuklandı.

38 Şüpheliden 32’si Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan zanlılardan 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş’in de dünkü operasyonda tutuklanan isimler arasında yer aldığı kesinleşti.

Bakan Çiftçi’den Diyarbakır’da Önemli Açıklamalar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek gündeme ve operasyona ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti döneminde muhafazakâr kesimlere ve dindar insanlara yönelik hiçbir operasyon yapılmadığının altını çizen Bakan Çiftçi, tabandaki kitle ile üst yönetim arasındaki çizginin net olarak ayrılması gerektiğini belirtti. Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Buradaki operasyon geniş kesimlere değil, üst yönetime yöneliktir."

Almanya’daki 70 Milyon Euro'luk Merkez Detayı

Alihan Kuriş’in 2016 yılında yapının başına geçtiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Çiftçi, grubun yüksek miktarlarda para ve mal varlığı hareketliliği gerçekleştirdiğini ifade etti. Yapının odağını yurt dışına taşımayı hedeflediğine dikkati çeken Çiftçi, Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro bütçeli bir genel merkez inşaatının sürdüğünü ve operasyonun bu süreç dikkate alınarak zamanlandığını öne sürdü.

2003 Yılındaki "Mescit" Anısını Paylaştı

Konuşmasında 2003 yılında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaymakamlık yaptığı döneme atıfta bulunan Çiftçi, o yıllarda dindar grupların yaşadığı baskı ortamını şu sözlerle anlattı: