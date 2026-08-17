Türkiye’yi derinden sarsan ve büyük bir yıkıma yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde devlet erbabından ve liderlerden peş peşe anma mesajları gelmeye devam ediyor.

"Acısı İlk Günkü Gibi Yüreğimizde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve resmi kanallar aracılığıyla yayımladığı yıl dönümü mesajında, asrın felaketlerinden biri olarak tarihe geçen depremde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: