Bahçelievler’de gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, sokakta yürüyen bir kişiye art arda ateş açtı.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden şahıs kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.