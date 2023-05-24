416 konut, 44 iş yeri ve sosyal alanlar inşa edildi! 416 konut, 44 iş yeri ve sosyal alanlar inşa edildi!

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Moskova'da düzenlenen, Suriye konulu 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili konular ele alındı.