İçişleri Bakanı Çiftçi, temasları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti İl Başkanlığına geçerek, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Tütkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda rekor bir oyla kabul edilerek, yasalaştığını belirtti.

Artık yeni bir aşamada olunduğunu ifade eden Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, 'tasfiye', iki 'teyit', üç 'denetim', dört 'normalleşme'. Artık yeni bir boyuta geçtik. İçişleri Bakanlığı olarak bu ve bundan sonraki süreçte Terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.