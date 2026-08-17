Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son çeyrek asırda Türkiye'nin gerçekleştirdiği dönüşüme hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

"Bugün Türkiye artık kendi kararlarını veren, kendi teknolojisini geliştiren, kendi savunma sistemlerini üreten, masada da sahada da ağırlığını hissettiren bir ülke. Bütün bunları yaparken kültürümüzden, kimliğimizden asla vazgeçmedik. Çünkü biliyoruz ki kökü sağlam olmayan ağacın dalları göğe yükselemez sevgili hemşehrilerim. Çanakkale ruhuyla, Milli Mücadele ruhuyla, Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte çalışarak inşa edeceğiz.

Biliyoruz ki Türkiye'nin gençleri sporda, bilimde, teknolojide, sanatta, diplomaside, üretimde, her alanda daha da güçlü olmalı. Dünyanın neresinde bir yarış varsa orada Türkiye'nin gençleri var. Bir bilim kürsüsü varsa orada Türkiye'nin gençleri var. Bir müzakere varsa Türkiye'nin gençleri var. Bugün buradaki kispet bağlayan evladımız da yarın Kırkpınar'da başpehlivan olacak. Belki ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak. Belki bir bilim insanı, mühendis, doktor, öğretmen, diplomat olacak. Hangi işi yaparsa yapsın biliyoruz ki buradaki evlatlarımız önce iyi birer insan, sağlam karakterli, memleketine bağlı, vatansever insanlar olacak."