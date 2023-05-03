Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadesini kullandı.

Daha önce terör nedeniyle girilemeyen alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz aradıklarını aktaran Dönmez, şunları dile getirdi:

"Evet, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunu azaltmanın yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayan da bulamıyor, nasip işi. Şimdi ekibimiz bu işe odaklandı. Gece gündüz demeden sahada karış karış hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz."