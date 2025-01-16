Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin mesaj paylaştı.

Fidan, mesajında "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Fidan, "Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye olarak her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız"

Bakan Fidan, Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteği sürdürmeye, üzerlerine düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Fidan, "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.