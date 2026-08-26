Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamu kaynaklarını hedef alan, milletin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Gürlek, "İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

