6 Yıllık Dosyada Yeni Süreç

Tunceli’de kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, soruşturma kapsamı genişletildi.

Açıklama, Akın Gürlek tarafından yapıldı. Gürlek, dosyada daha önce verilen takipsizlik kararlarının yeniden ele alındığını duyurdu.

“Cesedin Yerine Ulaşmak Öncelik”

Bakan Gürlek, soruşturmanın en kritik başlığının Gülistan Doku’nun akıbetine ulaşmak olduğunu belirterek, ekiplerin cesedin yerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini vurguluyor.

11 Kişi Tutuklu, Soruşturma Sürüyor

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 kişinin tutuklu bulunduğu açıklandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtilirken, ilgili tüm süreçlerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Takipsizlik Kararları Tek Tek İnceleniyor

Bakan Gürlek, daha önce kapatılan dosyaların yeniden değerlendirmeye alındığını belirterek, bu kapsamda özel bir birim oluşturulduğunu açıkladı.

Kurulan birimin yalnızca Gülistan Doku dosyasıyla sınırlı kalmayacağı, toplumda hassasiyet oluşturan tüm faili meçhul ve takipsizlik kararı verilen dosyaları da inceleyeceği bildirildi.

“Tecrübeli Gözler Yeniden Bakıyor”

Yeni oluşturulan ekipte deneyimli isimlerin yer aldığına dikkat çekilirken, geçmişte sonuçlandırılan dosyaların farklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Yetkililer, her dosyanın aynı şekilde sonuçlanmasının garanti olmadığını ancak tüm süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kamuoyunda Beklenti Yüksek

Yıllardır sonuçlanmayan dosyada yeni gelişmelerin yaşanması, kamuoyunda umutları yeniden artırdı. Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen çalışmaların sonuç verip vermeyeceği merakla bekleniyor.