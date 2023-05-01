Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Andırında teşkilat toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından "Gençlik Buluşması" programına katılmak üzere Andırın Millet Konağı'na geçen Kirişci, gençlerle Beşiktaş-Galatasaray maçını izledi.

Programın ardından konuşan Kirişci, Türkiye'de her şeyin gençlerin lehine olduğuna dikkati çekti.

Son zamanlarda savunma sanayisi alanında yapılan araçların gençler tarafından üretildiğine işaret eden Kirişci, TEKNOFEST kuşağının gençler olduğunu vurguladı.

Daha sonra TEKNOFEST'te başarı elde eden Andırınlı Alaattin Erdinç Dal'ı cep telefonuyla görüntülü arayan Kirişci, Dal'ı tebrik etti.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilgililer katıldı.