Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte depremde hasar gören tarihi Ulu Cami ile tarihi Maraş Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

İki bakan, daha sonra depremde hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve tarihi Maraş Kalesi'ni inceledi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de depremlerin Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 şehri acı şekilde etkilediğini, kentin depremde can kaybı ve hasar konusunda Hatay'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, ilin yaralarının sarılması ve her anlamda ayağa kaldırılması konusunda bakanların desteklerini gördüklerini belirtti.



Kahramanmaraş'ta depremlerde 12 bin 584, 11 ilde ise 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Hepsine Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Fakat Kahramanmaraş kültürü, sanatı olan her türlü dokuları bünyesinde barındıran, kimliği olan özel bir şehir. Bu şehrin sahip olduğu değerlerin de o fiziki nitelik değiştirme veya iyileştirme çabaları noktasında kültür alanında da bizim buradaki doğal ve tabiat varlıklarımızı her türlü zenginliklerimizi de ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz. Bu çerçevede de bilhassa şehrimize ait olan tarihi eserlerde ve de kültürel mekanlarda meydana gelen zararları ve buradaki hasar durumlarını değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi uhdelerinde, görev alanlarında olan konularla ilgili şehrimizin altyapısının ve üstyapısının ayağa kaldırılması konusunda çok güzel tekliflerde bulundular, çok güzel önerileri oldu ve bizim kendilerine sunmuş olduğumuz bazı çalışmalara da destek olacaklarını belirttiler."



Bakan Kirişci, kentin manevi merkezi olan Ulu Cami'nin ihyası ve inşası konusundaki gelişmenin kendilerini heyecanlandırdığını aktararak şunları kaydetti:

"Onunla beraber yine tescilli olan ve vakıf eseri olarak bilinen toplam 7 eserimizin hali hazırda çalışmaları zaten yapılıyor ama diğer konularla ilgili şu anda bulunmuş olduğumuz Kahramanmaraş Kalesi içerisindeki yapı ve surlarda meydana gelen birtakım buradaki ihya ve inşa çalışmalarına da aynı şekilde destek vereceklerini belirttiler. Fakat şehrimizin turizmi ve bu turizmde de şehrimizin bundan nasiplenmesi adına Germanicia arkeolojik alanıyla ilgili de gerçekten güzel bir noktaya geldik. Bakan'ımızın bu ziyareti bizlere bir ayrı bir heyecan, ayrı bir motivasyon, ayrı bir enerji kazandıracak. Kahramanmaraş'ımızın buna çok ihtiyacı vardı."



