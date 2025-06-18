Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada depremzedelere yönelik büyük çaplı konut teslimleri ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Kurum, kısa sürede tamamlanan çalışmalar ve inşaat hızına işaret ederek, “Bugün yeniden Kahramanmaraş’ta bulunuyoruz. Azerbaycan Mahallesi, Maraş’ın kalbinin attığı en güzel bölgelerden biri. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 250 bininci konutumuzun teslimini yapacağız” dedi. Ayrıca, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Lideri İlham Aliyev’i ağırlayacaklarını ve konutların anahtarlarını teslim edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, depremin üzerinden geçen yaklaşık 16 aylık süreçte yapılan çalışmalara değinerek, “6 Şubat 2023 Asrın felaketi başladı. Şehirlerimiz yıkıldı, evlerimiz, ocaklarımız derin yara aldı. Ancak devlet olarak umudu kaybetmedik ve milletçe yeniden ayağa kalktık. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde şu ana kadar 150 bin yeni konutun teslim edildiğini ve şu anda saatte 23, günde 550 konutun üretildiğini söyleyen Bakan Kurum, yılsonuna kadar toplamda 11 ilde 453 bin bağımsız bölüme ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, Kahramanmaraş’da 39 bin yeni konut ve iş yeri inşa edildiği, Kapalı Çarşıların restorasyonunun sürdüğü ve spor alanlarının yapımına devam edildiği bilgisini verdi.

Özellikle Azerbaycan Mahallesi’nde başlayan projelerin, sadece konut değil; parklar, bahçeler, iş yerleri ve kültür alanları ile donatılmış modern yaşam merkezleri olacağını belirtti. Çok sayıda okul ve spor kompleksi gibi altyapı projelerinin ise hızla tamamlandığını vurguladı.

Kurum, konuşmasında Türkiye’nin bu hızlı inşaat çalışmalarını, güçlü devlet ve milletin kararlılığının sonucu olduğunu belirterek, “Başta CHP lideri ve kendisi hariç olmak üzere bazı kesimleri göreve ve hizmete odaklanmamaları nedeniyle eleştiriyor. Biz, milletimizin hizmetinde durmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca, yarın Kahramanmaraş’tan dünyaya güçlü bir mesaj vereceklerini ifade eden Bakan Kurum, depremin yaralarını sarmak ve yeniden inşa süreçlerini hızlandırmak adına çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi. Çalışmaları, devletin ve devlet bürokrasisinin afet sonrası yeniden ayağa kalkışının göstergesi olduğunu belirtti