Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bir Dizi Ziyaret Ve İncelemelerde Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret ederek Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi KYK yurtlarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yurtların eğitim döneminde öğrencilerin hizmetinde diğer dönemde de milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında bakan aşkın bak, “yurt kapasitemizde bazı sorunlarımız var. Bunları konuşmaya geldik. Yurt yapmak için Yeni alanlar bakıyoruz. Üniversitemizin yetkilileriyle bunları görüştük.” Dedi.