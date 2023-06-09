Özhaseki, deprem bölgesindeki 319 bin civarındaki bağımsız birimi 1 yıl içinde teslim edeceklerini söyledi.

170 bin civarında da tüm Türkiye genelinde iş yeri, ahır, köy evi gibi tek katlı müstakil yapılacak yerler var.

Bunları bir an önce yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşımıza söz verdiği gibi aynı şekilde bizler de

talimat olarak alıp işe başladık. 319 bin civarında bağımsız birimi inşallah bir yıl içinde teslim edeceğiz.

Bugün gezdiğimiz inşaat alanlarında da hızlı şekilde inşaatların yapılmakta olduğunu gördük, bundan da son derece mutlu olduk."

