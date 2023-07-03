Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başkanlığında düzenlenen Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na, bakan yardımcıları, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların belki teslimatları ekim, kasım, aralık gibi yapılacak. İlk hak sahibi vatandaşlarımız o bölgelere gidip, güvenli konutlarında oturacaklar" diye konuştu.

Devlet olarak 680 bin konut yapmalarını gerektiğini belirten Özhaseki, "170 binden fazla da depo, iş yeri gibi yerler yapmamız icap ediyor. Karşımıza çıkan toplam sayı 850 bin civarında. Böyle bir hasar var karşımızda ama inşallah bunların altından kalkacağız. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların belki teslimatları ekim, kasım, aralık gibi yapılacak. İlk hak sahibi vatandaşlarımız o bölgelere gidip, güvenli konutlarında oturacaklar." diye konuştu.