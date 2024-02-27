Daha Sonra Toki İşbirliği İle Azerbaycan Tarafından Hayrullah Mahallesi'nde Yapımına Başlanan Kalıcı Konut Ve İş Yerlerindeki Çalışmaları İnceleyerek, Yetkililerden Bilgi Alan Özhaseki, Ardından Beraberindekilerle Tarihi Kapalı Çarşı'yı Gezerek Esnafla Bir Süre Sohbet Etti.

Bakan Özhaseki, Burada Yaptığı Açıklamada, Kent Genelinde Depremzedeler İçin Konut Yapımının Devam Ettiğini Söyledi.

Bakan Özhaseki Orta Hasarlı Binalar Ve Uygun Olmayan Alanlarla İlgilide Açıklamalarda Bulunarak İncelemelerin Heyet Tarafından Devam Ettiğini Söyledi.

