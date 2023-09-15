Özhaseki, TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

"Vatandaşımızın elinde bir birikim varsa onu ödeyip evinin sahibi olmak istiyor. 2022 Haziran'ından önce yapılanlar için yani 1 yıl öncesini kabul edelim, o tarihten evvel yapılan evlerle ilgili yakında kampanya başlatacak arkadaşlarımız. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle başlatırlar. Yüzde 25 indirim var. Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak. Eğer vatandaş diyorsa ki benim burada 1 milyon lira borcum var ama elimdeki para 250 bin lira. O 250 bini verip o indirimden yine istifade edebilir. Dörtte birini ödeyerek yine indiriminin o miktarına denk gelen kısımda indirimden istifade edebilir."