Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'ndeki deprem konutlarının inşaat alanında açıklamalarda bulundu

Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'nde Azerbaycanlıların 1000 konut yapacaklarını, 2 bin civarında konut ve iş yerinin bulunacağını aktardı.

"Sadece burada inşaatların yapılabilmesi için daha güvenli binaların yükselebilmesi için binaların gerekli olan kazıkların çakılabilmesi adına yaptığımız ihalelerin bedeli ise 40 milyon dolara yakın. Onlar bittiğinde zemin artı 2, zemin artı 3 gibi çok güzel bir proje çıktı. Şehrin belki de estetik olarak çok etkileneceği, belki herkesin övünerek göstereceği bir projeyi hazırladık. İnşallah kısa sürede temelleri atılıp bunlar da yükselecek. Ana caddelerin üzerinde inşaatlara başlayacağız. Özellikle ana caddelerimizin, sokaklarımızın bir an önce bitmesiyle inanıyorum ki arka taraflarda da yavaş yavaş vatandaşlar açtığımız imkanlardan faydalanarak yerinde dönüşümü hızlandıracaktır. Hükümet olarak bizim birinci gündem maddemiz deprem bölgesindeki hasarların giderilmesi, yaraların sarılması, vatandaşlarımızın bir an önce güvenli konutlara kavuşmalarıdır. Bu konuda da hiçbir gayretten, fedakarlıktan kaçınmadan devam ediyoruz."