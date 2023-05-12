

Soylu, “Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramış. Saldırı dışarıdan gelmiş, kim tarafından yapıldığı bellidir” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinen Soylu, "Bu seçimde İnce bir saldırıya uğramıştır saldırı dışarıdan gelmiştir, kim tarafından üretildiği bellidir. Faili FETÖ ve ABD'dir." dedi. Terör gruplarında hareketlilik gördüklerini belirten Bakan Soylu, "Seçim akşamına ilişkin kendi aralarında konuşmalar var" ifadesini kullandı.

