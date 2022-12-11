Bakan Soylu, Erzurum'da bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, bugün Iğdır'da Şehit Er Erhan Çiyapul Camii ve Kur'an Kursu'nun açılışına katıldığını hatırlattı.

Şehit annesi Güzel Çiyapul'dan bahseden Soylu, şöyle konuştu:

"2019'da evladı Hakkari'de şehit oldu. O tarihten bugüne kadar devletimizin şehitlere verdiği hiçbir tazminatı almadı, evlatlarını işe koymadı. 'Ben, benim şerefimle öteki dünyaya gitmek istiyorum' dedi. Elindeki birikmişiyle 'ben evladımın adına bir cami yaptırmak, altına da 40-50 öğrencilik bir Kur'an kursu yaptırmak istiyorum' dedi. El birliğiyle çok güzel cami yaptılar. O annenin güzel sözleriyle caminin açılışını gerçekleştirdik. Sonra bir çorba için bizi evine davet etti. Dedim ki 'cami yaptın, istersen bu evi de elden geçirelim', dedi ki 'yaşayacağımız ne kadardır ki.' Kızı var o da 25-30'lu yaşlarda, 'anneni ikna et' dedim. Dedi ki 'yaşayacağımız ne kadardır ki.' Allah nasip etti, bir cami ile Kur’an kursunun yapımına vesile olduk. Biz bundan memnunuz. Allah hepimize doygunluk versin. Allah herkese böyle bir anlayış nasip etsin."

"Türkiye yürüyüşüne güçlü bir şekilde devam ediyor"

Bakan Soylu, Türkiye'nin büyüyüp yükseldikçe yarınlarına daha güçlü baktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kendilerinin hem de anne babalarının çocukluk ve gençlik yıllarında hayal edemedikleriyle Türkiye'yi buluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin 21. yüzyılın altyapısındaki eksiklikleri tamamladığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bir yüzyılın altındaki eksiklikleri tamamladı. Türkiye yürüyüşüne güçlü bir şekilde devam ediyor. İlk kez bu fırsatı yakaladık. Tam 300 yıldır ilk kez Karlofça'dan itibaren bu fırsatı yakaladık. Batı ile aramızdaki makası küçültüyoruz. Altyapımızla, üst yapımızla, otellerimizle, turizm ve tatil beldelerimizle, üretim, istihdam ve ihracatımızla.. İhracatımız 250 milyar doları aştı. Bunlar hafifsenecek rakamlar değildir. 40 milyarlar dolarlardan 250 milyar dolara... Dünyanın büyük krizler içerisinde bulunduğu ekonomik dilimler içerisinde. İstihdamımız 31 milyonu aştı. Türkiye için bu rakamlar kolay ulaşılabilecek rakamlar değil. Erzurum’da turizm otellerinin yatak kapasitesi 12 bini aştı. Bunlar büyük ve önemli işler."

Yatırımın olabilmesi için huzurun önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Yatırımın olabilmesi için öngörülebilirlik olabilmelidir, istikrar olabilmeli, yarının, geleceğin iyi bir şekilde görebilmek önemlidir. Bir ülkenin altyapısının olması lazım. Hastanelerinin, yollarının, havalimanlarının ve altyapılarının, üniversitenin olması lazım." dedi.

"Bu büyük devrimin sahibi aziz millettir"

Türkiye'nin büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Buna değişim ve gelişme demek büyük haksızlık olur. Bu büyük devrimdir. Bu büyük devrimin sahibi aziz millettir, yöneticisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu büyük devrimin bugünkü yüklenicileri de Cumhur İttifakı'dır. Bu millet büyük bir millettir. Umudunuzu ne olursunuz yüksek tutun. Eğer umut ve cesaret olmasaydı bu otel yapılmazdı. Ne olursunuz şu Palandöken Dağı’nın cesameti kadar cesametli olmalıyız. Hiçbir zaman cesametimizden şu gücümüzden ve kuvvetimizden geri durmamalıyız. Bize çok sıkıntı çektirdiler. Fırsat buldukça dinimize saldırıyorlar. Fırsat buldukça birlik ve beraberliğimize saldırıyorlar. Fırsat buldukça medeniyetimize, geleceğimize, göreneğimize ve ananemize saldırıyorlar."

Bakan Soylu, "Şimdi çalımlı yürümek zamanı. Şimdi etrafımızdaki coğrafyaya şu özgüvenimizi tattırmak zamanı. Batı'nın etrafımızdaki coğrafyadan elini çektirme zamanı. Kardeşlerimizle beraber yarına güçlü bir şekilde, bütün Müslümanlarla, etrafımızdaki coğrafyayla, bütün Türk devletleriyle hep birlikte geleceğe uzanma zamanı. Bu bizim omuzlarımızdadır. Tayyip Erdoğan gibi fırsatı bir daha yakalayamayız." ifadelerini kullandı.