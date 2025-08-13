Okul Forması 4 Yıl Değişmeyecek

Bakan Tekin, “Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek” dedi.

Formaların ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olmasının öncelikli olduğunu belirten Tekin, özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine de izin verileceğini vurguladı.

Aile Yılı ve Eğitimde Farkındalık Projeleri

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Tekin, yeni dönemde her ilde aile değerlerini merkeze alan etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarındaki dijital içeriklerden yararlanılacak; Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu projeleri yaygınlaştırılacak.

Orman Sevgisi ile Açılış Haftası

Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası orman sevgisi ve koruma bilinci etkinlikleriyle başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak protokol kapsamında öğrencilere fidan dağıtılacak ve bu fidanların büyüme süreci takip edilecek.

Velilere Ek Külfet Yok

Bakan Tekin, kıyafet düzenlemesinin velilere ek maddi yük getirmemesi için yapıldığını belirterek, “Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz” dedi.