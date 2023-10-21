Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, okullarda Gazze'deki saldırılarda ölenler için saygı duruşunda bulunulmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin, bugün 81 ilde, tüm okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu farkındalık bilincinin öğrencilerimiz nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticilerimiz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesileyle Gazze'de şehit olan yavrularımızı ve masum canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin'in paylaşımında, okullardan gelen fotoğraf ve videoların bulunduğu görseller de yer aldı.