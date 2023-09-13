Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere hitaben mektup yazdı.

Mektubunu, tüm öğretmenlere kısa mesaj yoluyla gönderen Tekin, Cumhuriyetin 100. yılını Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak öğretmenlere duygu ve düşüncelerini iletmek istediğini belirtti.

Kültür, görgü ve her yönüyle eğitilmiş çocukların büyüyüp kendi dünyalarını kurma serüvenlerinde kuşkusuz en çok öğretmenlerin hatırlanacağını vurgulayan Tekin, mektubunda şunları kaydetti:

"Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil, kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır. Öğretmenler Odası sohbetlerinde bizatihi tecrübe etme imkanı bulduğum hususlardan biri, sizlerin ruhlarınızdan yüzlerinize sirayet etmiş emek yorgunluğunun, merhametin ve ulvi mutluluğun hepimiz adına o çok tanıdık öğretmen niteliklerinden ayrılmamasıydı."

"Her çocuğumuzu bir Türkiye olarak gördüğünüzü iyi biliyorum"

Öğretmenlerin, çocukları birer anne ve baba gibi sahiplendiklerini belirten Tekin, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin bugünlere gelebilmesi için geçmişten bugüne maarif ordumuzun üstlendiği vazife, bitmeyen şarkımızı, o size çok tanıdık gelen 'bir öğretmen maaşıyla üç çocuk okutmuş' kahramanların diğer bir deyişle sizin bitmeyen şarkınızı seslendiriyor. Yıllardır kanaat ederek ve kutsal addederek yaptığımız öğretmenlik vazifesi, geleceğimizin inşasını herkesten çok size borçlu olduğumuzu bilmek adına ödenemeyecek emeklerinizin, maddi hiçbir karşılıkla münasebet tesis edilemeyecek çabalarınızın manevi şuurudur.

Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının, bugünün dünyasında söz sahibi olmanın bir ön koşulu olduğu nazara alındığında siz kıymetli mesai arkadaşlarımın bu mefkure için birer yapı taşı olan her çocuğumuzu bir Türkiye olarak gördüğünüzü iyi biliyorum. İşte bu Türkiye, bilgiye ve hikmete verdiği değeri, Anadolu kültürünü tarihsel olarak büyük devletlere dönüştürürken tıpkı Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Edebali gibi ismini sayamadığımız nice ulu bilgeleri öğreticinin faziletiyle değer ve kaynak edinip kurucu medeniyet bilincini nesillere aktarmayı başarmıştır.

Kadim tarihimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruculuğundaki Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birleştiren bu süreç, Türkiye Yüzyılı'nda da söz konusu hususiyetleri inşa ederken bilgiyi, ahlak ve değer dünyamızı siz öğretmenlerimiz sayesinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza aktararak daha sağlam temellere oturtacaktır."

Bakan Tekin, tüm öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı, başarılı ve sağlıkla geçmesini diledi.