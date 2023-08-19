Ağustos ayının ilk yarısında 909 adet Togg teslimi yapıldı. Bu sayı temmuz ayının toplamında yapılan teslim sayısını geçti. Böylece yollardaki Togg sayısı 2 bini aşmış oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alarak Togg çalışanlarıyla sohbet eden Bakanlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

Bakan Kacır, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar toplam 28 bin Togg T10X üretileceğini bildirdi.

Bakan şimşek ise Teknoloji üssünün çok etkileyici olduğunu belirtti