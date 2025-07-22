Yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, trafikte araç yangınları ve yolda kalma vakalarını çoğaltıyor.

Sanayi esnafı Ömer Faruk Küçük, sürücüleri periyodik bakımlar konusunda uyararak, “Motorun aşırı ısınması, klimanın yoğun kullanımı ve eskiyen parçalar yazın arızayı tetikliyor. Yağ değişimi, motor ve soğutma sistemi, elektrik tesisatı mutlaka kontrol edilmeli” dedi.

Uzmanlar, bakımı aksatılan araçların hem sürücülere hem de trafikteki diğer araçlara ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle uzun yolculuk öncesi kapsamlı bir kontrolün, olası yangınların ve arızaların önüne geçeceği hatırlatılıyor.