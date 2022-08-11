Düzce'de köylüler, son zamanlarda ormanda bulunan kovanlarının ayı saldırısına uğradığını fark etti. Bu nedenle bir süredir bölgede nöbet tutan bir çiftçi, kovanlarının yakınında bir boz ayının bayıldığını gördü.

Kamyonetinin kasasına ayıyı yükleyen çiftçi, hayvanı şehir merkezine getirdi. Bal komasına giren ayının bu hallerini sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun ardından boz ayının durumunun iyi olduğu açıklandı.

Hayvanın birkaç gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.