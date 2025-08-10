Merkez üssü sındırgı olan deprem can aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi.

4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Yıkılan binada yürütülen çalışmalarda daha önce 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Yaralıların durumu iyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde yaralanan 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya bölgeden son durumu paylaştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeden son durumu paylaştı. Yıkılan binada 4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı ancak 82 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Depremde toplam 29 kişi yaralandı, ağır yaralı bulunmuyor. 68 kırsal mahallede hasar tespit çalışmaları tamamlandı, 16 yıkık bina belirlendi. Bakan Yerlikaya, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.