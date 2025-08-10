Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

4 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili, "Depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

"Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, ihbarları tek tek değerlendiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin sahada hasar tespit çalışması yaptığını belirterek, “Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Artçı sarsıntılar devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Sultangazi ve Bahçelievler'de depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Küçükçekmece'de de dışarı çıkan vatandaşlar parkta beklemeye başladı.

Bağcılar'da da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, burada bekleyişini sürdürüyor.