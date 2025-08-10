AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi.

Bakan Yerlikaya: An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."